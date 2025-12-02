Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Sofia et d’autres grandes villes de Bulgarie lundi pour une manifestation anti-gouvernementale, déclenchée par le projet de budget pour 2026. IMAGES
Bulgarie : affrontements avec la police lors d’une manifestation anti-gouvernementale
