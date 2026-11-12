Le Premier ministre Sébastien Lecornu affirme lors d'un point presse en en clôture des Conférences de la souveraineté alimentaire que la "question agricole va être une des thématiques majeures du compromis" sur le projet de budget pour 2027, actuellement examiné au Sénat, comme l'avait été sur le budget 2026 la suspension de la réforme des retraites.
Budget : Lecornu veut faire de la question agricole un des leviers "majeurs" de compromis
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