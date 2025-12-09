"Ce sera un échec du Parlement. Ce sera un échec personnel pour moi parce que je considère que j'ai mis beaucoup d'énergie dans la recherche de ce compromis", affirme face à la presse Olivier Faure, premier secrétaire du PS, alors que Sébastien Lecornu espère faire adopter en fin de journée le projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, étape-clé de sa stratégie privilégiant le dialogue avec les socialistes. SONORE
Budget de la Sécu: "un échec personnel" pour Faure en cas de rejet
