"Les Républicains qui ne ressemblaient déjà pas à grand chose, ne ressemblent absolument plus à rien", ironise le député RN Jean-Philippe Tanguy après l'adoption du budget de la Sécurité sociale par l'Assemblée nationale, grâce, notamment, au vote de 18 députés LR. SONORE
Budget de la Sécu: Tanguy fustige le vote des 18 députés LR qui ont approuvé le texte
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro