Les députés planchent à nouveau sur le budget de la Sécurité sociale à l'avenir très incertain. Pour Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée "s'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de texte". SONORE
Budget de la Sécu: "s'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de texte" (Vallaud)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro