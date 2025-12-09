 Aller au contenu principal
Budget de la Sécu: les écologistes vers une "abstention" (Rousseau)

information fournie par AFP Video 09/12/2025 à 17:00

Alors que chaque vote compte dans ce scrutin serré du projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, la députée écologiste Sandrine Rousseau affirme que son groupe se dirigerait vers "l'abstention" si l'Ondam, l'objectif des dépenses de l'assurance maladie, est voté. "Sébastien Lecornu a utilisé tous les moyens possibles de pression sur le groupe pour faire en sorte qu'il s'abstienne, y compris les plus malhonnêtes qui soient", ajoute-t-elle. SONORE

Budget France
