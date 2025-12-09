La présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale Mathilde Panot affirme qu'en "votant pour le budget, non seulement ils [les Socialistes] permettent à un budget cruel de pouvoir passer mais en plus de cela, ils sauvent Emmanuel Macron". Les députés ont adopté de justesse (par 247 voix contre 234) le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, une victoire majeure pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui gagne son pari dans une Assemblée sans majorité et sans avoir utilisé le 49.3. SONORE
Budget de la Sécu: "le PS sauve Emmanuel Macron", affirme Mathilde Panot (LFI)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro