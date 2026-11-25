La France souhaite que "pas un euro ne manque" à la politique agricole commune (PAC) dans le futur budget de l'Union européenne, en cours de négociation, par rapport à "son enveloppe actuelle", prévient Emmanuel Macron en recevant à l'Elysée les syndicats agricoles, à la veille d'un sommet-clé à Bruxelles. SONORE
Budget de l'UE : la France ne veut "pas un euro" de moins pour la PAC (Macron)
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