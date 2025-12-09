"C'est indigne, c'est sexiste, c'est inacceptable, donc il faut des excuses", a déclaré mardi la députée PS Ayda Hadizadeh à propos de l'épouse du président français Brigitte Macron qui a qualifié de "sales connes" des militantes féministes ayant interrompu le spectacle d'un humoriste, Ary Abittan, qui avait été accusé de viol.
Brigitte Macron qui qualifie de "sales connes" des féministes: "C'est indigne" (députée)
