Bridgestone Béthune: marche contre la fermeture annoncée du site

AFP Video • 04/10/2020 à 16:24

"On est tous forts, tous solidaires et on va y être jusqu'au bout": environ 1.400 salariés de Bridgestone et leurs familles, élus et habitants de Béthune (Pas-de-Calais) marchent silencieusement contre la fermeture annoncée de l'usine de pneumatiques qui emploie plus de 860 personnes.