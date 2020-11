Bridgestone: à Béthune, des salariés très amers dans l'attente d'un repreneur

AFP Video • 14/11/2020 à 00:00

"On a eu un choc hier", "on a l'impression qu'on sert à rien": les salariés de l'usine Bridgestone de Béthune expriment leur colère, leur amertume et leurs craintes au lendemain de l'annonce par le géant japonais de son retrait du site qui compte 863 emplois.