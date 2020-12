AFP Video • 24/12/2020 à 17:57

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu un accord historique sur leur future relation commerciale, qui leur permettra d'éviter in extremis un "no deal" dévastateur pour leurs économies en fin d'année, après dix mois de négociations harassantes.