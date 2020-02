France 24 • 14/02/2020 à 17:29

Malgré un record des exportations de vins et spiritueux français qui a atteint 14 milliards d'euros en 2019, le Brexit, les taxes Trump, le coronavirus et une baisse de la consommation de vin dans les supermarchés inquiètent les vignerons. Le point avec Loïc Tanguy, fondateur de la société Les Grappes et membre de la Wine Tech, en marge du salon Wine Paris qui s'est ouvert à Paris le 10 février.