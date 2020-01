Brexit : quelles conséquences en Afrique ?

France 24 • 31/01/2020 à 23:17

Une édition spéciale qui est consacrée aux conséquences en Afrique de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Comment réagit-on au Brexit sur le continent africain ? Nous vous proposons une série de reportages, au Nigéria, en Afrique du sud et au Rwanda. Et un invité pour décrypter, Thomas Mélonio, directeur de l'Innovation, de la recherche et des savoirs à l'Agence française de développement (AFD).