Brexit : les droits des femmes menacés ?

France 24 • 31/01/2020 à 16:46

À l'heure du Brexit, les associations féministes britanniques sont inquiètes. Égalité salariale, protection de la maternité, lutte contre le harcèlement sexuel... La sortie du Royaume Uni de l'Union européenne risque de faire reculer les droits des femmes qui avaient progressé avec le droit communautaire. Des craintes renforcées par l'indifférence quasi affichée de Boris Johnson et du parti conservateur aux questions de parité. Reportage de notre correspondant à Londres, et entretien avec Anne Boring, économiste, intervenante à Sciences Po et à l'université de Rotterdam.