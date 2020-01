Brexit : Des entreprises européennes et internationales se retirent du Royaume-Uni

France 24 • 31/01/2020 à 14:56

Le retrait officiel du Royaume-Uni fait plus d'un heureux dans le pays, où des milliers de personnes fêteront la réussite du Brexit. Mais en Angleterre, ce sont les petites entreprises qui s'inquiètent de leur futur et de la question des drtoits de douanes qui leur seront imposés. Quant aux plus grandes entreprises européennes, beaucoup ont d'ores et déjà fermé leurs branches au Royaume-Uni.