Bretagne : dans l'ambiance chaleureuse des bistrots en hiver

France 24 • 06/12/2019 à 12:26

Qu'il pleuve, neige ou vente, au bistrot "Tara Inn" à Brest, on se réchauffe, on mange et on danse. Chaque lundi, la scène est ouverte à tous les musiciens quels que soient leurs parcours. Le Tara Inn perpétue la tradition du "fest-noz", fête créée il y a plus d'un siècle pour casser la fatigue après les travaux des champs. À Lesneven, dans le Finistère, le bar "Chez Tom" promet une ambiance tout aussi chaleureuse. Dans cet établissement à l'allure rétro, petits et grands s'amusent avec des jeux anciens comme le crokinole ou les palets sur table.