Brésil : victoire sur le fil de Lula, et maintenant ?

information fournie par France 24 • 31/10/2022 à 22:20

Va-t-il ou non reconnaître sa défaite à la présidentielle? Le président brésilien sortant Jair Bolsonaro est toujours muré dans le silence, ce qui inquiète les partisans du président élu Lula da Silva. Celui-ci l'a emporté de justesse avec 50,9 % des voix contre 49,1 % pour Jair Bolsonaro. Il faut maintenant rassembler le pays, plus polarisé que jamais à l'issue d'une campagne ultra violente. "On va plus loin" avec Gauthier Rybinski et Marc Semo.