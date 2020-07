Brésil: un derby de Rio entre Fluminense et Flamengo suivi dans les bars

AFP Video • 09/07/2020 à 13:18

Des supporters des clubs de foot Flamengo et Fluminense se réunissent dans les bars de Rio de Janeiro pour regarder le 426e match entre les deux équipes, un des derbies les plus populaires au monde. Le match est joué à huis clos dans le stade du Maracana pour cause de pandémie de coronavirus. En gagnant aux tirs au but, Fluminense remporte la Coupe de Rio.