information fournie par AFP Video • 27/03/2024 à 10:04

Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva rencontrent le chef indigène du peuple Kayapo, Raoni Metuktire, sur l'île de Combu, au large de Belém, en Amazonie brésilienne. Macron has promised to discuss closer cooperation in the fight against illegal gold mining with Brazil, where he begins an emblematic state visit lasting almost three days following his trip to French Guiana. IMAGES