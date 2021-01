AFP Video • 04/01/2021 à 14:17

des incendies en Amazonie brésilienne en 2020N°8Y44MULes incendies de forêt, qui ravagent l'Amazonie, sont au plus haut en dix ans au Brésil, avec une augmentation annuelle record de 12,7% en 2020. Une déforestation intentionnelle, pour étendre les zones de cultures et de pâturages, qui n'a fait qu'empirer depuis l'élection en 2019 du président Jair Bolsonaro, favorable à l'ouverture de zones protégées à l'exploitation minière et agricole.