Brésil: Jair Bolsonaro se sent "très bien" et fait l'éloge de l'hydroxychloroquine

AFP Video • 10/07/2020 à 19:40

Testé positif au Covid-19, le président brésilien Jair Bolsonaro assure qu'il se sent "très bien" et fait à nouveau campagne pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine, un médicament anti-paludisme dont l'efficacité contre les coronavirus n'est pas scientifiquement prouvée et qui ne cesse de diviser la communauté scientifique mondiale.