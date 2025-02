information fournie par AFP Video • 07/02/2025 à 18:11

Deux personnes sont mortes et six ont été blessées lors de la chute d'un petit avion qui a ensuite percuté un bus sur une avenue de la mégalopole Sao Paulo, au Brésil, d'après les autorités locales. Le Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa) se penche sur les circonstances de l'accident, pour établir notamment si le pilote a tenté de réaliser un atterrissage d'urgence en pleine ville. IMAGES