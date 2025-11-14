Des manifestants indigènes bloquent l'entrée principale de la COP30 à Belém alors que le gouvernement brésilien, a été rappelé à l'ordre par l'ONU, afin de remédier aux problèmes de sécurité autour de la COP30 à Belem, dont l'entrée avait déjà été forcée par des manifestants indigènes.
Brésil: des manifestants indigènes bloquent l'entrée de la COP30 à Belém
