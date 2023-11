information fournie par AFP Video • 14/11/2023 à 10:17

Des pompiers travaillent sur le site d'un incendie dans le Pantanal brésilien, plus grande zone humide de la planète et sanctuaire de biodiversité. La région, célèbre pour ses jaguars, est la proie des feux depuis plusieurs semaines. Les satellites de l'Institut de recherches spatiales (Inpe) ont détecté 2.256 foyers d'incendie dans la région du 1er au 12 novembre, onze fois plus que le total de tout ce mois de l'année en 2022. IMAGES