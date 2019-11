Brésil: des habitants de Salvador célèbrent la libération de Lula

AFP Video • 09/11/2019 à 10:24

Des partisans de l'ancien président brésilien Lula célèbrent sa libération dans les rues de Salvador, au Brésil. Luiz Inacio Lula da Silva a été remis en liberté après plus d'un an et demi d'incarcération, grâce à un arrêt de la Cour suprême brésilienne.