information fournie par AFP Video • 30/10/2022 à 10:01

L'ancien président et candidat brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva tient son dernier meeting de campagne accompagné de Fernando Haddad, le candidat au poste de gouverneur de Sao Paulo et de l'ancien président uruguayen Pepe Mujica à Sao Paulo, à la veille du second tour de l'élection présidentielle qui l'oppose au président sortant Jair Bolsonaro.