L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro quitte l'hôpital DF Star, à Brasilia, après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la peau, selon son médecin. Il a été autorisé à sortir après avoir passé une nuit à l'hôpital suite à de violents accès de hoquet, de vomissements et d'hypotension -- quelques jours seulement après avoir été condamné pour avoir fomenté un coup d'État. IMAGES
Brésil: Bolsonaro quitte l'hôpital après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la peau
