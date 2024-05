information fournie par AFP Video • 04/05/2024 à 17:43

Susente Pereira a "tout perdu" dans les pluies torrentielles qui ont dévasté le sud du Brésil, provoquant des inondations meurtrières et des glissements de terrain. Le bilan est d'au moins une quarantaine de morts. Cette brésilienne de 39 ans est l'une des plus de 8 000 habitants de l'État du Rio Grande do Sul qui se sont réfugiés dans des abris après avoir abandonné leur maison face aux inondations.