Brasilia : 1.000 croix en hommage aux victimes du COVID-19 face au Congrès

AFP Video • 28/06/2020 à 18:03

IMAGES Un millier de croix sont placées devant le Congrès brésilien pour rendre hommage aux personnes mortes du Covid-19, et pour dénoncer la gestion de la pandémie par le président Jair Bolsonaro. Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus avec 1,2 million de cas recensés et plus de 55 000 décès.