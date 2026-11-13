Elle n'a plus combattu depuis sa médaille d'or à Paris-2024 : la boxeuse algérienne Imane Khelif fera son retour sur le ring le 15 décembre à Paris pour son premier combat parmi les professionnels, avec la ceinture mondiale en ligne de mire.
Boxe : Imane Khelif va faire ses débuts professionnels à Paris
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