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Boxe : Imane Khelif va faire ses débuts professionnels à Paris

information fournie par AFP Video 13/11/2026 à 17:19

Elle n'a plus combattu depuis sa médaille d'or à Paris-2024 : la boxeuse algérienne Imane Khelif fera son retour sur le ring le 15 décembre à Paris pour son premier combat parmi les professionnels, avec la ceinture mondiale en ligne de mire.

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