Les mises en garde se multiplient concernant l’ampleur des investissements consacrés à l’intelligence artificielle. Après plusieurs années d’euphorie boursière, certains observateurs craignent que les revenus générés par l’IA ne progressent pas aussi vite que les dépenses engagées dans les infrastructures, les centres de données et les puces. Le débat porte désormais moins sur le potentiel de la technologie que sur le rythme auquel les bénéfices économiques réels pourront justifier les valorisations actuelles des entreprises du secteur. L'analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d’Aurel BGC, Ecorama du 18 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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