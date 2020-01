Boulangerie: de plus en plus de femmes mettent la main à la pâte

AFP Video • 10/01/2020 à 15:05

"Un jour, j'ai mis les mains dans le pétrin, et ça m'a complètement fait vibrer" : comme Aurélie à Paris ou Nicolle à Marseille, les femmes sont de plus en plus nombreuses à exercer le métier de boulangère. Bien souvent, il s'agit d'une seconde carrière professionnelle.