AFP Video • 30/12/2020 à 19:38

Boris Johnson signe l'accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au numéro 10 de Downing Street. Il déclare que ce document marque "un nouveau départ, et je pense que c'est le début de ce qui sera une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l'Union européenne".