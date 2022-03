information fournie par AFP Video • 01/03/2022 à 13:58

Images de bâtiments et de voitures détruits après un bombardement russe dans le centre-ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que le bombardement russe de Kharkiv était un "crime de guerre", et souligné que la défense de la capitale de Kiev était la "priorité".