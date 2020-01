Boeing : le nouveau patron prend ses fonctions ce lundi

France 24 • 13/01/2020 à 10:55

David Calhoun, 62 ans, est le nouveau patron de Boeing. Il prend ses fonctions ce lundi et il aura comme lourde tâche de faire redécoller l'avionneur américain, qui devrait enregistrer les pires résultats de son histoire en 2019. Premier défi du nouvel homme fort : restaurer l'image du constructeur auprès du régulateur, des compagnies aériennes et surtout du grand public, alors que cette image a été fortement détériorée après les deux crashs de 737 Max en novembre 2018 et mars 2019, qui ont fait au total 346 morts.