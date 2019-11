"Block Friday": action de militants écologistes au centre commercial de La Défense

AFP Video • 29/11/2019 à 15:05

Quelques dizaines de militants de Youth for Climate et XR bloquent l'une des entrées du centre commercial des Quatre Temps à La Défense pour dénoncer les conséquences climatiques de la surconsommation. Ailleurs en France, le géant mondial du commerce en ligne Amazon et plusieurs centres commerciaux ont également été la cible d'actions de militants écologistes.