Pour "À l'Affiche", Nina Masson et Sonia Patricelli décryptent les meilleures sorties du mois. "Blade Runner 2099" frappe fort pour cette série nouvelle génération sur Prime Video. Keira Knightley a convaincu Nina dans la deuxième saison de "Black Doves" sur Netflix. "Alice", pour Alice Guy, la vie de la première cinéaste portée par Bérénice Béjo pour HBO Max. Et "Eldorado", sur Arte, car on n’a pas de pétrole, mais des idées en France !
"Blade Runner 2099", "Black Doves", "Alice"... le meilleur des séries du mois de novembre
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