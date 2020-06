"Black Lives Matter": un slogan géant à Brooklyn

AFP Video • 27/06/2020 à 15:52

Armées de rouleaux, des personnes se rassemblent devant le bâtiment municipal de Brooklyn pour peindre "Black Lives Matter" en lettres géantes dans la rue. Et depuis quatre jours, des manifestants se relaient pour investir la place devant la mairie de New York. Ils demandent que le budget de la police de la ville soit réduit d'au moins un milliard de dollars et que l'argent soit alloué à des programmes sociaux.