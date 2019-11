"Black Friday" et surconsommation dénoncés devant le siège d'Amazon, à Clichy

AFP Video • 29/11/2019 à 13:09

Pour critiquer le "Black Friday" et Amazon, sit-in devant le siège du géant américain de la vente en ligne, à Clichy en banlieue parisienne. Des militants d'Attac, de Greepeace et des politiques de gauche dénoncent la surconsommation et ses effets sur la planète.