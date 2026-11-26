information fournie par Ecorama • 26/11/2026 à 14:10

Le bitcoin poursuit son repli après avoir abandonné plus de la moitié de sa valeur depuis ses sommets de 2025. Les sorties de capitaux des ETF Bitcoin, la baisse des volumes d'échanges sur les plateformes spécialisées, le renforcement du dollar et la perspective de taux d'intérêt durablement élevés pèsent sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Les investisseurs cherchent désormais à savoir si cette correction marque une simple phase de consolidation ou le début d'un cycle baissier plus durable. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion, Ecorama du 26 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.