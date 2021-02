Birmanie : rubans rouges des soignants pour protester contre le coup d'Etat

AFP Video • 03/02/2021 à 14:39

IMAGESDes médecins et des professionnels de santé birmans, portent des rubans rouges en signe de protestation, alors qu'ils ont annoncé refuser tout travail, sauf en cas d'urgence médicale pour protester contre le coup d'Etat militaire. Les appels à la désobéissance civile se multipliaient mercredi en Birmanie, médecins et personnels de santé prenant la tête de la contestation, alors que Washington accuse formellement les militaires d'avoir perpétré un "coup d'Etat" et promet de nouvelles sanctions à l'encontre des généraux.