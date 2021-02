AFP Video • 09/02/2021 à 15:39

En Birmanie, les jeunes sont de plus en plus nombreux à graver leur résistance à l'encre sur la peau après le coup d'Etat militaire qui a mis fin à une expérience démocratique de 10 ans, plongeant le pays dans un avenir incertain. La demande la plus populaire est pour la phrase "Kabar Ma Kyay Bu", tirée d'une chanson révolutionnaire qui se traduit par "Nous tiendrons jusqu'à la fin du monde".