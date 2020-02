Bien choisir son poisson, un geste efficace contre la surpêche

AFP Video • 04/02/2020 à 11:52

Manger en fonction de la pêche et non pas pêcher en fonction des goûts: c'est ce que propose l'entreprise française Poiscaille, une sorte d'AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) du poisson. Selon elle, en s'orientant vers ce type de consommation, le client est assuré de manger un produit issu d'une pêche durable et respectueuse de la nature.