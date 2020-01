Beyrouth: échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre près du parlement

AFP Video • 27/01/2020 à 20:45

Des échauffourées éclatent entre manifestants et forces de l'ordre dans le centre-ville de Beyrouth près du parlement, alors que les députés et ministres libanais se réunissent pour voter le budget 2020. Le pays connaît sa plus grave crise économique depuis la guerre civile entre 1975 et 1990.