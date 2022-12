Best Of Ecorama 2022

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/12/2022 à 16:33

David Jacquot reçoit tous les jours, en direct à 12h sur Boursorama.com et sur les réseaux sociaux, les grands acteurs du monde économique.

Des politiciens, des patrons du CAC40, des économistes de renom…, Ecorama est l'émission qui vous simplifie l'économie.

Retrouvez ici notre Best Of des interviews pour retrouver Elisabeth Born, Première ministre, Patrick Pouyanné (PDG de TotalEnergies), François Lenglet (journaliste économique) et bien d'autres…