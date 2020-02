Bernie Sanders renvendique la 'victoire' dans le caucus de l'Iowa

AFP Video • 07/02/2020 à 00:23

Le candidat démocrate à la présidence, Bernie Sanders, revendique la victoire lors du premier vote à la primaire démocrate lors du caucus de l'Iowa. "Nous en sommes maintenant à un point où 97 % des circonscriptions indiquent que notre campagne remporte le premier vote populaire par quelque 6 000 voix d'avance", déclare Bernie Sanders, "nous, ici dans le nord de la Nouvelle-Angleterre (Région composée de : Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont, Ndlr), appelons cela une victoire". Sanders s'exprimet lors d'une conférence de presse à Manchester, dans le New Hampshire, après que le président du parti démocrate, Tom Perez, appelle à un réexamen des résultats des caucus de l'Iowa. Ce premier vote est entaché de problèmes techniques. Les résultats définitifs des caucus de l'Iowa ne sont toujours pas publiés.