Bernard Arnault : l'homme qui valait 100 milliards de dollars

France 24 • 28/11/2019 à 10:06

Il vient de racheter l'icône américaine Tiffany's, étendant encore un peu plus son empire du luxe LVMH dans le monde. Bernard Arnault est désormais à la tête d'une fortune de plus de 100 milliards de dollars, il serait même en passe de devenir l'homme le plus riche du monde. Décryptage.