information fournie par AFP Video • 17/10/2023 à 20:15

Célèbre pour ses monuments antiques spectaculaires, le musée de Pergame à Berlin, le plus visité de la capitale allemande, fermera ses portes le 23 octobre pour une restauration en profondeur qui doit s'achever en 2037. Ouvert en 1930, le musée attire plus d'un million de visiteurs par an.