information fournie par AFP Video • 12/06/2022 à 09:33

Raconter en peinture l'histoire et la culture du Bénin sur un mur longeant le port de Cotonou : c'est le défi qu'ont relevé 26 artistes graffeurs. Leur fresque s'étale déjà sur plus de 700 mètres, et les organisateurs du festival Effet Graff espèrent l'agrandir à 1.300 mètres lors de la neuvième édition début 2023, ce qui en ferait la plus longue fresque graffiti du monde.